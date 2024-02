Ex-Ceará, analista de mercado recebe convite de Dorival para assumir cargo na seleção

Contratado pelo Ceará para atuar como Gerente de Mercado, o catarinense ficou no cargo até junho de 2023, quando foi chamado por Dorival Júnior para assumir o posto de Coordenador de Mercado no São Paulo

Coordenador de Mercado do São Paulo, João Marcos Soares está de saída do clube para assumir um cargo na Seleção Brasileira a convite do técnico Dorival Júnior. O profissional deve iniciar as atividades sob a tutela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em março. A informação é do jornalista André Plihal, da ESPN.

João Marcos Soares iniciou a trajetória em clubes de futebol no Internacional, atuando como Observador Técnico entre abril e agosto de 2021. No mesmo ano, foi contratado pelo Ceará para atuar como Gerente de Mercado. O catarinense ficou no cargo até junho de 2023, quando foi chamado por Dorival Júnior para assumir o posto de Coordenador de Mercado no São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No clube cearense, João Marcos Soares conquistou a Copa do Nordeste de 2023. Pelo São Paulo, por sua vez, faturou os títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.