Ceará foca na recuperação de atletas lesionados durante folga no calendário

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,17.02.2024: Clássico rei Fortaleza x Ceará, arena Castelão. Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará terá um breve intervalo de jogos durante os próximos dias. Contando a partir do último Clássico-Rei, serão dez dias sem partidas oficiais. Após ter iniciado a temporada com uma média de dois jogos por semana, o Vovô poderá descansar até o compromisso seguinte. O período sem partidas poderá ajudar o Vovô a retornar a campo com o elenco completo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Atualmente, o plantel alvinegro conta com cinco atletas no departamento médico: Lucas Mugni, Ramon e Lourenço, afastados devido a lesões na coxa; Bruninho com contusão na panturrilha; e Daniel Mazerochi com pubalgia.