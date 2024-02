Torcedores do Fortaleza registram BO contra jogador do Ceará por gesto obsceno

De acordo com depoimentos, gesto obsceno de jogador para torcida tricolor teria ocorrido após comemoração de gol de empate, marcado por Saulo Mineiro. Delegacia do Castelão abriu investigação e atleta pode ser punido

Três torcedores do Fortaleza registraram na noite deste sábado, 17, um Boletim de Ocorrência (BO) contra o lateral-esquerdo do Ceará, Paulo Victor, sob a alegação de que o atleta teria realizado gesto obsceno em direção a eles na Arena Castelão.

A ação teria ocorrido após a comemoração do gol de empate do Alvinegro de Porangabuçu, marcado por Saulo Mineiro. De acordo com os depoimentos, o atleta, que passou toda a partida no banco de reservas, teria se dirigido a um espaço destinado à torcida tricolor e teria segurado "as partes íntimas" em direção as arquibancadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso foi levado até a delegacia da Arena Castelão, que solicitou imagens da praça esportiva e deve abrir investigação. Caso a ação seja confirmada, Paulo Victor pode responder pelo crime de ato obsceno do artigo 233 do código penal, que tem como pena detenção de três meses a um ano ou multa pela prática de ato obsceno em local público.