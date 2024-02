Mais de 41 mil torcedores já confirmaram presença no primeiro Clássico-Rei de 2024

Para adquirir os ingressos para o Clássico-Rei, cada torcedor deve entrar no site específico do seu clube

O Fortaleza anunciou na tarde desta sexta-feira, 16, que 41.788 torcedores estão garantidos no primeiro Clássico-Rei de 2024, válido pelo Campeonato Cearense. A partida, que terá mando do time tricolor, será realizada neste sábado, 17, às 16h40min (de Brasília), na Arena Castelão.

Conforme noticiou o Leão do Pici, 29.846 tricolores já confirmaram sua presença, sendo 18.749 através de check-ins e 11.097 via ingressos. Já por parte do Ceará, visitante no duelo, 11.942 bilhetes foram vendidos até o momento.