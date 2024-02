Defesa do Ceará volta a ser vazada contra o Altos-PI após quatro partidas

A última vez em que a defesa do Vovô havia sofrido um tento foi na estreia da equipe ano, no dia 21 de janeiro, contra o Maracanã, pelo Estadual

Atuando diante do seu torcedor, na Arena Castelão, o Ceará apenas empatou em 1 a 1 com o Altos-PI na tarde deste domingo, 11. Em jogo da Copa do Nordeste, o time alvinegro não repetiu as atuações que vinha tendo no Estadual e ainda voltou a sofrer gol.

A última vez em que a defesa do Vovô havia sofrido um tento foi na estreia da equipe ano, no dia 21 de janeiro, contra o Maracanã, pelo Estadual. Na oportunidade, o placar terminou empatado em 1 a 1.