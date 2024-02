Ceará faz gol no último minuto e arranca empate com Altos pelo Nordestão

Alvinegro sai atrás do placar, mas Erick Pulga marca nos acréscimos e garante 1 a 1 com o Jacaré na Arena Castelão, pela segunda rodada do torneio regional

O gol dos piauienses foi marcado pelo atacante Matheus, no segundo tempo do confronto, enquanto Erick Pulga balançou as redes para os donos da casa. Com o resultado, o Alvinegro segue no G-4 do Grupo A do torneio regional, com quatro pontos.

O segundo dia de Carnaval de 2024 guardou emoções variadas para os alvinegros na Arena Castelão. Neste domingo, 11, o Ceará saiu atrás do placar, marcou no último minuto e empatou em 1 a 1 com o Altos-PI, pela segunda rodada da Copa do Nordeste .

Aos 12, Guilherme Castilho cobrou falta cruzada para a área e Recalde recebeu livre, mas não conseguiu finalizar, o que facilitou a defesa do goleiro Careca. As melhores chances do Ceará foram aos 17 minutos, em sequência: primeiro, Raí cobrou lateral para a área, Recalde resvalou de cabeça e Erick Pulga emendou chute forte de primeira para defesa de Careca; na sequência, o próprio camisa 16 recuperou a bola e chutou rasteiro à esquerda da meta.

Logo aos três minutos, Rhuann partiu em jogada individual pela esquerda, cruzou para o meio da área e encontrou Marcelinho, que bateu firme de primeira para boa defesa de Fernando Miguel. A resposta alvinegra saiu sete minutos depois, quando Facundo Castro fez cruzamento da direita, Erick Pulga bateu sem força e o zagueiro Ricardo cortou no meio do caminho.

Utilizando o uniforme "Liberdade e Redenção", especial para a Copa do Nordeste, pela primeira vez, o Ceará foi a campo com duas mudanças no time titular: poupados diante da sequência de jogos, David Ricardo e Lourenço foram sacados para as entradas de Lucas Ribeiro e Richardson. Os donos da casa tiveram boa oportunidade para abrir o placar, mas o primeiro susto foi do Altos.

O Vovô voltará a campo diante do Náutico, na próxima quarta-feira, 14, às 21h30min, no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela terceira rodada do Nordestão.

Na volta para o segundo tempo, o Ceará não conseguiu retomar o ímpeto do início do jogo e viu o Altos crescer ofensivamente, passando a encaixar contragolpes — inclusive abrindo o placar. Aos cinco minutos, Arthurzinho cobrou falta cruzada para a área, ninguém desviou de cabeça e a bola assustou na saída à direita da meta de Fernando Miguel.

Dois minutos depois, Marcelinho partiu em velocidade no mano a mano com Matheus Felipe, mas se enrolou com a bola e acabou desarmado na área antes do arremate. Aos 9, Arthurzinho recebeu passe em profundidade na ponta esquerda e bateu cruzado para defesa do goleiro do Vovô.

O Jacaré apareceu no ataque mais uma vez aos 14 minutos, quando Marcelinho bateu forte e cruzado à direita da meta alvinegra. Aos 16, os visitantes abriram o placar no Castelão. Em contra-ataque bom executado desde a defesa, o Altos se mandou para o ataque, Marcelinho recebeu na direita e serviu Matheus, que driblou Richardson e, de fora da área, bateu firme rasteiro no canto de Fernando Miguel para balançar as redes.