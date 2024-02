Ex-Ceará, Bissoli marca gol da vitória do Buriram em primeiro jogo oficial na Tailândia

O atacante Guilherme Bissoli estreou de forma positiva com a camisa do Buriram United, da Tailândia. Neste domingo, 11, o jogador ex-Ceará marcou o gol da vitória por 2 a 1 do clube asiático diante do Lamphun Warrior, em partida da 16ª rodada do Campeonato Tailandês.

Na oportunidade, o time, que também conta com o meia Lucas Crispim, ex-Fortaleza, saiu atrás no placar após sofrer um gol aos seis minutos do segundo tempo. No entanto, conseguiu a virada com tentos assinalados por Chaided, aos 19, e Bissoli, aos 27.