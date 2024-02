Lourenço é poupado pelo Ceará diante do Altos; veja desfalques

Com fadiga muscular, volante não enfrentará o Jacaré neste domingo, 11, pela Copa do Nordeste. Ramon Menezes e Lucas Mugni seguem fora de combate

Titular absoluto no meio-campo do Ceará, volante Lourenço será baixa na partida diante do Altos-PI, neste domingo, 11, às 16 horas, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Com fadiga muscular, o camisa 97 foi poupado do duelo regional.

Lourenço disputou quatro dos cinco jogos do Vovô na temporada 2024, todos pelo Campeonato Cearense. A outra ausência foi também pelo Nordestão, na estreia diante da Juazeirense-BA, quando o técnico Vagner Mancini decidiu poupar os titulares.

Além do meio-campista, o Alvinegro tem outros desfalques para encarar o Jacaré por questões médicas. O zagueiro Ramon Menezes está em período de transição após emeda muscular na parte posterior da coxa direita, o meia Lucas Mugni, em recuperação de lesão muscular na parte anterior da coxa direita, e o atacante Daniel Mazerochi, que está com pubalgia.