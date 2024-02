Raí prega respeito ao Altos-PI, mas diz que postura ofensiva do Ceará não deve mudar

O clube piauiense será o próximo adversário do Vovô na Copa do Nordeste. A partida acontece no domingo, 11, às 16 horas, na Arena Castelão

Segundo o jogador, a equipe comandada por Vagner Mancini tem uma proposta de jogo bem definida e não abrirá mão dela contra o Altos-PI no domingo, 11, na Arena Castelão, às 16 horas. Raí, entretanto, ponderou que “todo jogo é difícil” e que o Alvinegro terá que entrar com muita dedicação e concentração para conquistar a vitória.

Após aplicar duas imponentes goleadas no Campeonato Cearense, o Ceará mudou o foco e passou a se concentrar para o duelo contra o Altos-PI, próximo rival da equipe na Copa do Nordeste. O lateral-direito Raí Ramos, em entrevista coletiva, pregou respeito ao clube piauiense, mas enfatizou que a postura ofensiva apresentada pelo Vovô nos últimos jogos não deve mudar.

“Nossa postura não deve mudar. Independente do adversário, temos nossa proposta de jogo. A gente sempre vai respeitar os adversários. Hoje em dia não tem jogo fácil, todo mundo sabe jogar e tem acesso às informações. Todo jogo é difícil. Vamos entrar com muita dedicação e concentração para, se Deus quiser, conquistar o resultado positivo”, comentou.

Na atual temporada, o Alvinegro está invicto. Em cinco jogos, venceu quatro — três pelo Cearense e um pelo Nordestão, na estreia contra a Juazeirense — e empatou uma vez. O bom momento do time, marcado por uma enorme eficiência do setor defensivo e ofensivo, foi celebrado por Raí Ramos. Para o lateral, a sequência eleva a confiança e cria um ambiente interno melhor.

“É mais uma questão de confiança para nós. Vencer é sempre bom e jogar em time grande é assim. A gente vence hoje e tem que vencer amanhã de novo e é só isso que importa. As vitórias acontecendo, o ambiente melhora, tudo melhora, e as coisas começam a fluir. Então isso é muito positivo, essas vitórias que conseguimos”, enfatizou.

Classificação à semifinal do Cearense encaminhada gera alívio no calendário

Com a goleada por 5 a 0 sobre o Caucaia na última quinta-feira, 8, o Ceará praticamente garantiu a primeira colocação do Grupo B e, consequentemente, classificação direta à semifinal. Com três pontos de vantagem para Iguatu e Ferroviário, o Vovô também uma enorme diferença de saldo de gols — são 11 tentos a mais que o Azulão, segundo colocado.

“Acho que está dentro da meta estabelecida, que era classificar em primeiro. O mais importante disso é que vamos ter dois jogos a menos no calendário, e isso no futebol brasileiro é muito importante. Entramos com esse pensamento de classificar em primeiro e graças a Deus estamos alcançando essa meta. É sempre bom se classificar em primeiro, tem suas vantagens”, analisou.