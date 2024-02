Visando "ambientar" os jogadores, Ceará fará sequência de jogos no Castelão

Tendo jogado todos os três primeiros jogos do Campeonato Cearense de 2024 no estádio Presidente Vargas, o Ceará terá uma sequência de jogos na Arena Castelão visando o Clássico-Rei do dia 17 de fevereiro.

Com o clássico se aproximando, o Alvinegro decidiu utilizar o Castelão nos dois próximos jogos como mandante antes da partida diante do rival: contra o Caucaia, nesta quinta-feira, 8, pelo Estadual, e contra o Altos-PI, no domingo, 11, pela Copa do Nordeste.

A escolha, segundo o técnico Vagner Mancini em entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético-CE, na última quinta-feira, 1º, se dá para que os atletas possam se “ambientar” com o estádio e o gramado.