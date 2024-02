Chegada de Jean Irmer acirra disputa no meio-campo do Ceará

O Ceará anunciou na noite desta segunda-feira, 5, a contratação de Jean Irmer. O volante de 29 anos defendeu o Juventude entre 2022 e 2023 e assinou contrato com o Alvinegro até o final de 2024.

Jean chega para acirrar a disputa com Richardson, Lourenço, Mugni, Lourenço, Castilho e Léo Rafael pela volância do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A chegada de Irmer encerra a busca do Ceará no mercado da bola por um volante de marcação. A contratação também atende a outro pedido de Vagner Mancini: um meio-campista com boa estatura. Com 1,83m, o ex-Juventude se junta a apenas outros dois jogadores do setor no Alvinegro com mais de 1,80m - Léo Rafael, 1,81m, e Lucas Mugni, 1,84m.