Richard completa cinco anos no Ceará e comemora: "Orgulho grande"

O atleta de 32 anos chegou a receber sondagens para deixar o Alvinegro de Porangabuçu, mas recusou todas para continuar no clube.

Na última conquista, inclusive, Richard foi peça fundamental ao defender duas penalidades no jogo de volta contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

O goleiro Richard completa neste sábado, 3, cinco anos defendendo a camisa do Ceará . Com o Alvinegro, ele conquistou a Copa do Nordeste de 2020 e 2023.

"Orgulho grande para a minha carreira"

"Poder defender um clube do tamanho do Ceará por tanto tempo é um orgulho grande para a minha carreira. São cinco anos defendendo essas cores, representando em campo para uma torcida apaixonada, que está sempre com o time”, disse o goleiro.

“Não tem preço e eu me sinto muito feliz de chegar nessa marca tão importante. Desde o primeiro dia fui bem acolhido pelos torcedores, comissão técnica, companheiros e também diretoria. Sou muito grato ao Ceará pela oportunidade", finalizou.

O goleiro deve ser titular na partida deste domingo, 4, na estreia do Ceará pela Copa do Nordeste 2024, contra a Juazeirense-BA, às 19 horas, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).