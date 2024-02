Mancini aprova estreia de Barceló: "Vai ser uma peça importante"

Após vencer com goleada sobre o Atlético-CE, pela terceira rodada do Estadual, na noite de ontem, o técnico do Ceará, Vagner Mancini, falou em entrevista coletiva acerca das impressões que teve sobre o time. Em relação à estreia do atacante Facundo Barceló, o comandante elogiou a atuação do camisa 31, destacando qualidades do uruguaio.

“Ele é realmente um camisa nove, a gente percebe pela movimentação e pela forma como ele brigou com os zagueiros. O Aylon vem muito bem no time, mas é um atleta de movimentação, que abre espaço e ajuda a marcar, já o Barceló demonstrou para a gente nesses 20 minutos que é um cara de área. Ele teve várias situações de gols em pouco tempo”, disse o técnico.

O jogador entrou na partida aos 70 minutos para substituir o paraguaio Jorge Recalde. Com a bola nos pés, Facundo Barceló teve 71,43% de aproveitamento nos passes, contabilizando cinco erros e dois acertos. Já no quesito finalização, o centroavante deixou a desejar, tendo errado as duas finalizações que tentou. Os lances não passaram despercebidos pelo treinador.