Mancini confirma time alternativo para estreia na Copa do Nordeste

Após a vitória do Ceará por 6 a 0 sobre o Atlético-CE na última quinta-feira, 1º, o técnico do time alvinegro, Vagner Mancini, confirmou que usará um time alternativo na estreia da Copa do Nordeste 2024, no próximo domingo, 4, às 19 horas, contra a Juazeirense-BA, no interior da Bahia.

Em entrevista coletiva após a goleada, Mancini adiantou que, da equipe que entrou em campo contra o Atlético Cearense, somente David Ricardo viajará para Bahia para enfrentar a Juazeirense.

O objetivo do treinador é dar descanso para os atletas que tiveram maior minutagem nos primeiros três jogos da temporada de 2024 e oportunizar outros jogadores do elenco.