Guarani-SP sonda Ceará por Richard, mas esbarra em alto salário do goleiro

Sem condições de arcar com o alto salário, o Guarani recuou e busca outras possibilidades no mercado. O goleiro foi indicação de Juliano Camargo, ex-executivo do Vovô e que está atualmente no Bugre

O alto salário do jogador, considerado totalmente fora da realidade financeira do Guarani, acabou sendo o principal empecilho para um eventual empréstimo concedido pelo Ceará, já que o Bugre não conseguiria arcar nem com 50% do montante. Um investimento para adquirir Richard em definitivo também não é viável para o time de Campinas.

O Ceará recebeu uma sondagem do Guarani pelo goleiro Richard, que tem contrato em Porangabuçu até o fim da temporada de 2024. A questão salarial do arqueiro, entretanto, inviabilizou que a negociação avançasse. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pelo Esportes O POVO .

O nome de Richard foi cogitado internamente no Guarani para substituir Pegorari, titular da posição na equipe, mas que sofreu uma grave lesão e ficará fora por pelo menos quatro meses. Juliano Camargo, executivo de futebol que trabalhou no Ceará em 2023 e que atualmente está no Bugre, deu referências positivas sobre o goleiro do Vovô.

Com 32 anos, Richard está no Alvinegro de Porangabuçu desde 2019. Na última temporada, iniciou como titular absoluto e foi um dos heróis do título da Copa do Nordeste, mas sofreu com lesões ao longo do ano e perdeu espaço. Para 2024, o Vovô contratou Fernando Miguel, além da manutenção de Bruno Ferreira. O jovem César foi alavancado das categorias de base para o profissional e também irá compor o quadro de goleiros.