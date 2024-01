Ceará pede mudança de jogo contra o Caucaia pelo Estadual para o Castelão

Estádio Arena Castelão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Inicialmente marcado para o PV, o duelo entre Ceará e Caucaia, no próximo dia 8 de fevereiro, às 20h30min, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, terá novo palco. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu pediu a mudança do confronto para o Castelão. O objetivo da troca de local da partida é preservar o gramado do estádio Presidente Vargas, que tem recebido alta quantidade de jogos do Estadual em curto período de tempo. Na quarta rodada, por exemplo, seriam três duelos em três dias seguidos: Ferroviário x Fortaleza (7/2), Ceará x Caucaia (8/2) e Floresta x Barbalha (9/2). A Federação Cearense de Futebol (FCF) deve aceitar o pedido e confirmar a mudança do embate entre Vovô e Raposa para o Gigante da Boa Vista.