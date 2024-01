Com vantagem nos duelos, Ceará volta a enfrentar Atlético-CE após três anos; veja histórico

No histórico do duelo, o Ceará tem ampla vantagem diante do Atlético. O confronto desta quinta-feira será o 30° encontro entre as equipes pelo Campeonato Cearense

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira, 1°, às 20h30min (de Brasília), contra o Atlético-CE, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. A partida, que acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE, marca o reencontro entre Alvinegro de Porangabuçu e Águia da Precabura após três anos.

O último duelo entre Ceará e Atlético-CE aconteceu em 2021. À época, dirigido por Guto Ferreira, o time de Porangabuçu venceu por 5 a 2, com gols de Fernando Sobral (2x), Jorginho (2x) e Cléber. Olávio e Valdo Bacabal descontaram para a Águia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No histórico do duelo, o Ceará tem ampla vantagem diante do Atlético. O confronto desta quinta-feira será o 30° encontro entre as equipes pelo Campeonato Cearense. Em 29 partidas, foram 17 vitórias do Vovô, seis do time da Lagoa Redonda e seis empates.