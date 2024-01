Ceará renova com Pedrinho e empresta atacante para Avaí até o final de 2024

O clube catarinense será responsável por arcar com 100% dos salários do Pedrinho durante o empréstimo

O Ceará oficializou o empréstimo do atacante Pedrinho ao Avaí até o final de 2024. Contratado em março, o atacante de 21 anos disputou apenas 11 partidas pelo Alvinegro de Porangabuçu, sem registrar gols ou assistências.

Com a chegada dos pontas Facundo Castro e Aylon, além das manutenções de Erick Pulga, Barletta e Saulo Mineiro, Pedrinho perdeu espaço sob o comando de Vagner Mancini. Sendo assim, a diretoria do Ceará optou por dar rodagem ao atleta e, além disso, renovou o vínculo contratual até 2025.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O clube catarinense será responsável por arcar com 100% dos salários do Pedrinho durante o empréstimo. No Avaí, o ponta atuará com o zagueiro Tiago Pagnussat, o volante Willian Maranhão e o atacante Hygor Cléber, ex-companheiros de Ceará, sendo treinado por Eduardo Barroca, com passagem pela equipe alvinegro em 2023.