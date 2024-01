Barceló comenta pressão da "camisa 9" do Ceará e meta de gols: "Sempre tento me superar"

Vou colaborar no meu lugar, obviamente vão me pedir gols e é algo que tenho como objetivo individual, mas sempre colocando em primeiro lugar o objetivo da equipe. Sou um jogador com muita vontade, muito entusiasmo, tive a sorte de, em quase todos os clubes por onde passei, converter bastantes gols. No ano anterior, fui o artilheiro do clube no Paraguai, tive uma boa temporada quanto aos números. Sempre tento me superar", disse em sua entrevista de apresentação.

"Historicamente, quando chega o 9 (centroavante), o primeiro que se exige são gols, é algo normal. O Ceará é uma equipe muito grande, eu tive a possibilidade de jogar em equipes muito grandes no México, no Equador, na minha última equipe, o Guaraní (do Paraguai), também. Então é uma pressão com que se convive quando se chega a uma equipe nova. Sem entrar em comparações com os demais companheiros, gostaria de deixar claro que o objetivo principal é o Ceará.

Primeira experiência no futebol brasileiro e impressões positivas do Ceará

Barceló já atuou em diferentes ligas da América do Sul, como Argentina, México, Equador, Chile e Paraguai, mas será a primeira experiência no futebol brasileiro. Na capital cearense desde a última quinta-feira, o uruguaio disse ter se impressionado com a estrutura do Alvinegro e a torcida, com quem teve contato no treino aberto realizado no PV.

"É a minha primeira experiência aqui e as minhas primeiras impressões são as melhores: infraestrutura do clube, o treinamento de sábado, com a torcida do clube, que foi algo que inclinou minha decisão de vir para cá. O relacionamento com companheiros, dirigentes e comissão técnica foi muito importante. O objetivo que temos pela frente é muito importante, de voltar à Série A, o lugar onde merece estar. Então foi um monte de coisas que me ajudou a tomar a decisão de estar aqui. Estou muito feliz, com muita vontade, muita ânsia de deixar o clube na Série A", ressaltou.



