Ceará tem seis dos 12 reforços regularizados no BID e aptos para estrear

A temporada de 2024 vai começar para o Ceará na tarde deste domingo, 21, quando enfrentará o Maracanã no estádio Presidente Vargas, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Para dar o pontapé inicial com força total, o Alvinegro já realizou 12 contratações, contando com seis já registradas no Boletim Informativo Diário (BID) e aptos para atuar pelo Vovô logo no primeiro jogo.

Entre os reforços, Aylon, Fernando Miguel, Lucas Mugni, Raí Ramos, Lourenço e Matheus Felipe já podem entrar em campo pelo Ceará, mas a previsão é de que outros atletas, que já treinam com o elenco, estejam aptos até o dia da estreia. A diretoria alvinegra remodelou o elenco com 12 contratações, reforçando todas as posições, mas pensando ainda em realizar mais duas ou três movimentações no mercado para fechar os nomes que defenderão o clube em 2024.

O começo de temporada do Alvinegro promete ser de muita disputa pela titularidade entre atletas de diferentes posições. Com a defesa contando com quatro contratações, entre zagueiros e laterais, e a utilização de jogadores da base como Jotavê, Jonathan e Yago; Matheus Felipe falou sobre essa disputa saudável em sua apresentação.