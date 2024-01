Fernando Miguel manda recado para a torcida do Ceará: "Aqui tem um atleta leal e comprometido"

Em Porangabuçu, o novo camisa 22 comentou sobre a desconfiança da torcida quanto a sua ligação com o rival, Fortaleza

O goleiro Fernando Miguel foi apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quinta-feira, 11. Em Porangabuçu, o novo camisa 22 comentou sobre a desconfiança da torcida quanto a sua ligação com o rival, Fortaleza, e afirmou estar comprometido com o projeto do Vovô.

"Não foi uma decisão aleatória, foi bastante pensada. O tamanho do Ceará, os desafios e a margem de crescimento desse clube... Um atleta sempre vai considerar fazer parte de um projeto como esse. E é por isso que estou aqui. É desafiador, imagino que o torcedor fique um pouco desconfiado por alguns aspectos que enfrentei nas duas temporadas no rival, mas aqui tem um atleta leal e comprometido. O torcedor não quer ouvir atletas que venham aqui dar discurso, quer atletas que vivam o clube", disse.