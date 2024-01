Ceará tem interesse no volante Patrick de Lucca, do Vasco

Patrick de Lucca, entretanto, não é a única opção avaliada pelo Ceará para o setor. O clube trabalha com outras possibilidades, incluindo do mercado sul-americano. Na composição atual do elenco, o treinador Vagner Mancini carece de volantes.

No mercado em busca de volante, o Ceará tem Patrick de Lucca, do Vasco, na mira. O jogador se destacou no Bahia nas temporadas de 2021 e 2022 e tem vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2025.

Quem é Patrick de Lucca?

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Patrick de Lucca foi lançado profissionalmente pelo Bahia na temporada de 2020. O volante, entretanto, passou a se destacar apenas em 2021, quando ganhou status de titular e foi campeão da Copa do Nordeste pelo Esquadrão. Naquele ano, ainda disputou a Sul-Americana e a Série A do Brasileirão, totalizando 53 jogos, três gols e três assistências.

A boa fase do volante foi mantida na temporada seguinte, em 2022. Novamente titular durante o ano, Patrick de Lucca foi peça importante na campanha do Bahia na Série B, que culminou no retorno do clube baiano à elite nacional. Neste ano em questão, foram 49 partidas disputadas, um gol e uma assistência.

No fim de 2022, com contrato se encerrando no Bahia, Patrick de Lucca optou por aceitar a proposta do Vasco e se transferiu sem custos para o Gigante da Colina. O Esquadrão até tentou renovar o vínculo com o volante, mas sem sucesso na negociação.

No Vasco, Patrick de Lucca não conseguiu dar sequência à boa fase dos anos anteriores. Isso porque o volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treinamento, em março de 2023, e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Foram apenas quatro jogos pelo clube carioca no último ano.