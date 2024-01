Lula decreta três dias de luto nacional pela morte de Zagallo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou neste sábado (6) três dias de luto nacional pela morte do ex-jogador e treinador Mario Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol brasileiro e único tetracampeão mundial, que faleceu na sexta-feira, no Rio de Janeiro.

O 'Velho Lobo' faleceu na sexta-feira (5), aos 92 anos, por falência múltipla dos órgãos, informou o hospital Barra D'Or, no Rio, onde o ídolo estava internado.

O velório de Zagallo será neste domingo, a partir das 9h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca.

O sepultamento será às 16h do mesmo dia, no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo.

As homenagens também vieram de outras partes do mundo.

"A influência de Zagallo no futebol, e no futebol brasileiro em particular, é suprema", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Em tempos de necessidade, o Brasil olhou para 'O Professor' como uma presença calma, um guia e um gênio tático. Ele será lembrado como o padrinho do futebol brasileiro e sua presença fará muita falta para todos no esporte, especialmente aqui na Fifa. A história da Copa do Mundo não pode ser contada sem Zagallo", acrescentou Infantino.