Ceará oficializa contratação do zagueiro Matheus Felipe por empréstimo até o fim de 2024

Defensor de 25 anos é a segunda contratação do Alvinegro de Porangabuçu para a zaga. Além dele, o Vovô também acertou a chegada de Ramon Menezes, ex-Atlético-GO

O Ceará oficializou, nesta sexta-feira, 5, mais uma contratação visando a temporada de 2024. Trata-se do zagueiro Matheus Felipe, que pertence ao Athletico e chega ao Vovô com contrato de empréstimo válido até o fim deste ano.

Portanto, o defensor de 25 anos é a segunda contratação do Alvinegro de Porangabuçu para a zaga. Além dele, o clube cearense também acertou a chegada de Ramon Menezes, ex-CRB e Atlético-GO. No plantel, o treinador Vagner Mancini ainda conta com David Ricardo, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Jonathan - que está disputando a Copinha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carreira de Matheus Felipe

Formado nas categorias de base do Mirassol, Matheus Felipe fará sua segunda passagem pelo futebol nordestino. Em 2021, o zagueiro atuou pelo CSA, de Alagoas, onde se destacou na Série B e foi titular absoluto. No Azulão, participou de 42 jogos e marcou um gol.