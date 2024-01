Aberta ao público, missa de 7º dia de Dimas Filgueiras acontece nesta quinta na sede do Ceará

Dimas Filgueiras, ídolo histórico do Ceará, em registro na igreja no ano de 2011 Crédito: André Salgado para O POVO em 29/11/2011

Em abril deste ano, o Ceará prestou homenagem à Dimas Filgueiras ao criar um plano de sócio vitalício chamado de “Eterno Soldado”. Ele foi entregue aos ex-jogadores que foram determinantes na construção da história do clube durante os anos. O movimento foi criado para honrar e agradecer os grandes ídolos alvinegros.

Na sede do Ceará, Dimas tem um busto em sua homenagem, assim como seu nome estampado no vestiário dos atletas. Com 514 jogos, o Soldado Alvinegro é, até os dias atuais, o técnico com mais aparições na história do Vovô: foram 250 vitórias, 156 empates e 108 derrotas.

Missa de sétima dia de Dimas Filgueiras: Local: Ginásio do Vozão, localizado na Major Weyne - 1040

Horário: 19 horas

Data: quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente