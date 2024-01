"Vai ser uma obrigação", diz presidente do Ceará sobre título do Cearense em 2024

“O último título que o Ceará conquistou no Estadual foi em 2018. Então acho que passou da hora. Era pra gente, nesse intervalo, ter ganho um, dois ou até mais títulos no Cearense. Então no próximo ano vai ser uma obrigação. Sabemos da dificuldade que vai ser o campeonato. Não é fácil, até porque o nosso rival está na Série A, está com um poder econômico maior. Mas o Ceará é um time de camisa.”

Para 2024, o Ceará tem como objetivo voltar a ser campeão do Campeonato Cearense após cinco edições. Em entrevista ao Canal GOAT, João Paulo Silva, presidente do Alvinegro, tratou como obrigação a conquista da taça do Estadual. Ele ainda reconheceu a dificuldade da competição devido ao poder econômico do rival Fortaleza.

Posteriormente, o mandatário do Vovô voltou a destacar a necessidade de vencer a próxima edição do Cearense. João Paulo revelou que o clube está colocando o título do Estadual como meta no planejamento da próxima temporada.

“Quando a gente monta o planejamento do futebol, a gente coloca como meta chegar na final. O Ceará tem obrigação, com todo respeito aos demais times, de chegar a uma final. Dentro do planejamento que a gente está fazendo para o próximo ano, estamos colocando uma meta para o time ser campeão. Sabemos que não é fácil, mas temos que buscar, até porque o nosso último título do estadual foi em 2018. Já passou do tempo e precisamos conquistar esse campeonato em 2024.”

Último título do Ceará no Campeonato Cearense

A última conquista do Vovô no Manjadinho, apelido da competição estadual, ocorreu apenas em 2018. Naquela oportunidade, o Ceará de Marcelo Chamusca venceu o Fortaleza de Rogério Ceni nas duas partidas da grande final, ambas pelo placar de 2 a 1. Desde então, o Tricolor conquistou cinco taças consecutivas.