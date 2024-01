Ceará tem mais três jogadores contratados, garante presidente João Paulo

Após anunciar o meio-campista Lourenço, no começo desta semana, o Ceará segue se movimentando no mercado da bola e já acertou com outros três nomes, garante João Paulo Silva, presidente do clube, em entrevista ao Canal GOAT. O mandatário ainda revelou que dois destes atletas devem ser anunciados até a próxima sexta-feira, 8.

“O que eu posso falar é que nós já temos três jogadores contratados. Estão em fase de assinatura de pré-contrato. Acredito que até sexta-feira a gente deve estar anunciando pelo menos dois.”