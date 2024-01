Anderson Batatais pode se tornar auxiliar de Mancini e retornar ao Ceará em 2024

A possível chegada foi um pedido do técnico alvinegro. Os profissionais já trabalharam juntos em clubes como Vitória, Atlético-GO, Corinthians, América-MG e no próprio Ceará

Caso a contratação seja concretizada, ele se juntará a Regis Angeli e Marcos Valadares na comissão técnica do Alvinegro. Em 2023, o profissional exerceu a função de auxiliar técnico no Grêmio Novorizontino e ajudou o clube na campanha que quase culminou no acesso inédito à Série A do Campeonato Brasileiro.

Meia Lourenço é o primeiro reforço do Ceará para 2024

Na última segunda-feira, 4, o Ceará oficializou a contratação do meio-campista Lourenço. O jogador, que atuou pelo Vila Nova neste ano, assinou contrato válido até o fim de 2025 e é o primeiro reforço do Vovô visando a próxima temporada.

Em 2023, o meia de 26 anos atuou em 51 partidas com a camisa do time goiano, anotando cinco gols e três assistências. Ele foi, inclusive, um dos grandes destaques na campanha que quase levou o Tigre à elite do futebol brasileiro.



Com Lucas Mota e Alessandro Oliveira