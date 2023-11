Ceará anuncia Ricardinho como assessor de futebol: "Feliz com esse novo desafio"

Ricardinho deixou o Ceará em 2021 Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Ricardinho, ídolo do Ceará Sporting Club, foi anunciado nesta terça-feira, 7, como Assessor de Futebol. Aos 37 anos, o ex-atleta comporá o Departamento de Futebol do clube em 2024. Para ocupar o cargo de gestão no Ceará, Ricardinho precisou encerrar a carreira como atleta profissional. Em 2023, o atleta atuou por Paysandu-PA e Floresta-CE. Ao site oficial do Alvinegro de Porangabuçu, o Assessor de Futebol comentou sobre a oportunidade de retornar ao time cearense, agora em nova função. "Muita gente fala que o atleta morre quando encerra a carreira, mas eu não vejo dessa maneira. Eu entendo mais como uma continuidade. Foi algo que pedi muita nas minhas orações sobre parar no momento certo, e isso aconteceu. Eu proposito continua o mesmo: ajudar o clube. O que vai mudar é o caminho. Antes eu ajudava em campo, agora será como gestor, percorrendo o clube, entendendo como as coisas funcionam. E estou muito feliz com esse novo desafio da minha vida e disposto a contribuir no que for preciso com o clube", disse Ricardinho.