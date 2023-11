Ceará anuncia João Paulo Sanches para o cargo de coordenador de futebol

Em entrevista ao site do Ceará, João Paulo revelou a felicidade em acertar com o Alvinegro de Porangabuçu, citando que anteriormente o clube havia tentado a contratação do profissional.

Esta será a 3ª experiência de João Paulo Sanches como Coordenador Técnico. Anteriormente, havia exercido a função no Bahia, em 2022, e no Atlético-GO, em 2018. O profissional ainda atuou como auxiliar e técnico.

“Foi com muito orgulho que recebi a proposta do presidente João Paulo. Em outras oportunidades nós já tínhamos conversado, mas não evoluiu. Agora estamos trabalhando e temos a obrigação de fazer um ano de vinte e quatro muito melhor para o Ceará do que aconteceu nesses dois anos anteriores. Temos que mostrar ao torcedor, com muita atitude e trabalho, que queremos fazer um Ceará cada vez mais forte e que represente toda a sua história”, disse.

Formado em Educação Física, Sanches possui Licença A da CBF Academy. Na carreira, tem passagens por Atlético-GO, Ponte Preta, Aparecidense e Bahia.