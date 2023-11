"Ceará tem que voltar para a Série A", projeta Jean Carlos sobre 2024

Meia Jean Carlos no jogo Criciúma x Ceará, no Heriberto Hulse, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: Felipe Santos/CearaSC.com

O Ceará ainda tem jogos para disputar em 2023, mas os pensamentos já estão voltados para a próxima temporada. Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira, 1º, o meia Jean Carlos projetou o ano de 2024 e reafirmou o objetivo de levar o Vovô de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. "A projeção é a melhor possível. O Ceará tem que voltar para a Série A. Isso aí não é novidade, não é segredo para ninguém. O Ceará tem que estar na Série A. Esse ano não aconteceu. Temos consciência disso. É planejar o próximo ano, ver erros que aconteceram esse ano para não acontecer ano que vem e buscar o acesso", disse. Mesmo com os altos e baixos vividos em 2023, Jean Carlos ressaltou a felicidade de jogar no Alvinegro de Porangabuçu. O armador tem contrato com o clube até o final do próximo ano e deve fazer parte dos planos do técnico Vagner Mancini.