Técnico do Botafogo-SP, Chamusca enfrenta o Ceará pela terceira vez nesta Série B

Chamusca e Ceará se enfrentaram pela primeira vez na segundona desta temporada quando o treinador ainda estava no Tombense (MG). Na sexta rodada, o clube mineiro visitou o Ceará e perdeu pelo placar de 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas. Erick e Nicolas foram os autores dos gols.

O técnico Marcelo Chamusca, atualmente no Botafogo-SP, encontrará o Ceará pela terceira vez apenas na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro e busca a primeira vitória contra o clube na competição. O duelo, válido pela 35ª rodada, acontece neste sábado, 4, às 17 horas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Dez rodadas depois, o treinador voltou a enfrentar o Vovô, mas desta vez no comando do Botafogo-SP, e novamente saiu de campo derrotado. O time cearense superou a equipe paulista sem maiores dificuldades na Arena Castelão. O placar final foi de 3 a 0, com gols de Nicolas, Léo Santos e David Ricardo.

Um fato curioso é que, em todos os jogos contra Marcelo Chamusca nesta Série B, o Ceará entrou em campo com um treinador diferente. Na sexta rodada, o comandante era Eduardo Barroca, enquanto Guto Ferreira foi o responsável por treinar a equipe no segundo duelo, na 16ª rodada. Neste sábado, 4, quem estará à beira do gramado é Vagner Mancini, o quarto técnico da equipe na competição.

O paraguaio Gustavo Morínigo era o dono do cargo no início da campanha do Vovô.