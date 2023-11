Ceará tenta voltar a vencer como visitante na Série B após quase 5 meses; veja retrospecto

Fora de casa, o time de Vagner Mancini tem a 12ª melhor campanha, com quatro vitórias, seis empates e sete derrotas, somando 18 dos 46 pontos conquistados na Série B

O Ceará enfrenta o Botafogo-SP no próximo sábado, 4, às 17 horas (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), visando voltar a vencer como visitante após quase cinco meses: a última vitória distante de Fortaleza aconteceu em 6 de junho, contra o Atlético-GO.

Desde então, o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo 11 vezes como visitante, registrando cinco empates e seis derrotas.

Como visitante, o Vovô tem a 12ª melhor campanha, com quatro vitórias, seis empates e sete derrotas, com 16 gols marcados e 21 sofridos, somando 18 dos 46 pontos conquistados na Série B, equivalente a 39%.