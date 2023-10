Ceará acerta com João Paulo Sanches, ex-Bahia, para cargo de coordenador técnico

O Ceará acertou com João Paulo Sanches, de 43 anos, para assumir o cargo de coordenador técnico. Com passagem recente pelo Bahia, o profissional chega para ocupar o posto de PC Gusmão, desligado no dia 16 de maio.

João Paulo Sanches tem passagens por Atlético-GO e Bahia na função de coordenador. Além disso, ocupou o cargo de auxiliar na Ponte Preta e de treinador na Aparecidense.

O profissional inicia as atividades em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, de imediato, sendo um elo entre o elenco e a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu. João Paulo Sanches chega ao Ceará como parte do processo de reformulação promovido pelo presidente João Paulo Silva.