Gestores da base do Ceará participam de evento sobre esporte e educação

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do projeto. Após a exibição da série documental, será mediado pela coordenadora do projeto e doutora em Administração, Anna Beatriz Maia.

Ao Esportes O POVO, Israel Portela ressaltou a importância do projeto no desenvolvimento de profissionais do futebol. Segundo o diretor do Ceará, o convite para o encontro é reflexo do bom trabalho do clube nesta área. A base do Vovô foi eleita como a melhor do Nordeste, segundo levantamento feito pelo portal Dabase,

Para Israel, iniciativas como esta ajudam a melhorar o trabalho dos profissionais do esporte. “O futebol era visto de forma marginalizada antigamente, e agora a gente vê que o futebol é praticamente uma ciência. Então merece ser cada vez mais estudado pelas pessoas que visam trabalhar nesse meio”, comentou o dirigente.

O projeto CineDebate-Bola promove os debates desde 2019 e tem como objetivo aproximar o mundo acadêmico da sociedade por meio do esporte. Doutora em Administração e executiva em futebol pela CBF Academy, a coordenadora do curso, Anna Beatriz Maia, afirma que os debates do meio acadêmico devem atender às demandas sociais. Aproximar as questões do mundo da bola da comunidade universitária foi uma maneira que Anna Beatriz encontrou de fazer isso, inclusive com informações de mercado

“As discussões permitem que essa troca de informações possa gerar não apenas pesquisas sociais aplicadas, mas principalmente ações práticas nas instituições e políticas públicas eficientes”, pontuou Anna Beatriz.