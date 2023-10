CBF divulga tabela detalhada do Brasileiro Feminino Sub-17; veja duelos do Ceará

A estreia das Meninas do Vozão está marcada para o dia 13 de novembro (segunda-feira) contra o São José-SP, às 14 horas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 24, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. A competição será disputada entre 13 e 25 de novembro em Belo Horizonte (MG).

Único participante do estado e do nordeste, o Ceará figura no Grupo A, ao lado de Internacional, São José-SP e JC-AM.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A estreia das Meninas do Vozão está marcada para o dia 13 de novembro (segunda-feira) contra o São José-SP, às 14 horas.