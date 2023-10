Autor do gol da vitória, Jean Carlos indica permanência no Ceará em 2024

O meio-campista Jean Carlos foi protagonista na vitória do Ceará contra o Sport nesta sexta-feira, 27, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida contra o Leão da Ilha, o camisa 10 citou a felicidade em defender o clube e projetou 2024, dando indícios da permanência na próxima temporada.

“Me adaptei muito bem aqui, todos me abraçaram muito bem, tenho contrato. Estou muito feliz no clube, independente da situação. No primeiro ano, consegui um título, não conseguimos o principal objetivo, claro, mas ano que vem temos mais um ano para trabalhar para colocar o Ceará no seu devido lugar”, disse Jean Carlos.

Jean Carlos ainda reforçou o comprometimento do grupo para deixar o Ceará na melhor colocação ao final da temporada. O meio-campista ainda citou que a ausência de vitórias estava incomodando o elenco alvinegro.