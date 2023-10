Ceará amplia invencibilidade contra Sport atuando como mandante; veja números

Na história do confronto, Ceará e Sport se enfrentaram em 22 partidas, com 12 vitórias do Alvinegro de Porangabuçu e sete empates. Em solo cearense, o time pernambucano conquistou apenas quatro triunfos, registrados em 1971 e 1985, pela Série A, e 2003 e 2004, pela Série B

O Ceará voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Sport na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Com o triunfo conquistado diante do Leão da Ilha, o Alvinegro de Porangabuçu ampliou a invencibilidade contra os pernambucanos atuando como mandante: a última derrota aconteceu há 19 anos, pela 2ª divisão de 2004.

Desde então, o Sport visitou o Ceará em 11 oportunidades em solo cearense, registrando sete derrotas e quatro empates. Nesta temporada, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou três vitórias na Arena Castelão contra o Leão da Ilha.

Na história do confronto, Ceará e Sport se enfrentaram em 22 partidas, com 12 vitórias do Alvinegro de Porangabuçu e sete empates. Em solo cearense, o time pernambucano conquistou apenas quatro triunfos, registrados em 1971 e 1985, pela Série A, e 2003 e 2004, pela Série B.