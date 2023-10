"Tristeza e frustração": Richard desabafa sobre campanha do Ceará na Série B

O goleiro Richard, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 26, em Carlos de Alencar Pinto (CAP), relatou a frustação com a permanência do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro para 2024. Mesmo com a conquista da Copa do Nordeste, com protagonismo do camisa 1 diante do Sport, o arqueiro garantiu que o ano do Alvinegro de Porangabuçu não foi positivo.

“É frustrante, não imaginávamos que seria assim, principalmente no segundo semestre. Não conseguimos dar sequência naquilo que tínhamos conquistado. Nos perdemos pelo caminho. Não conseguimos dar a resposta que o torcedor pediu no momento que o clube mais precisava, que era algumas vitórias para que pudéssemos estar chegando pelo menos nessa reta final disputando pelo G4. Foi um ano ruim, apesar de uma conquista, o principal objetivo não foi alcançado, isso tem que ficar claro, o ano não foi bom, mas temos que aprender, pensar em 2024 com responsabilidade, entender que o momento não é bom e fazer o que podemos fazer nesse jogo contra o Sport. Apesar de não ter nenhuma chance, acho que tem que ser motivo de orgulho, responsabilidade e honra em entrar e vestir essa camisa e fazer o melhor. É o meu sentimento de tristeza, de frustração, de não ter conseguido entregar o Ceará à elite do futebol brasileiro”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe de Vagner Mancini entra em campo nesta sexta-feira, 27, contra o Sport, na Arena Castelão, pela 34ª rodada. Para Richard, o grupo tem que “sentir orgulho em vestir” a camisa do Ceará para conquistar vitórias e encerrar a competição dando o melhor de si pelo clube.