Suspensos, David Ricardo e Janderson desfalcam Ceará contra o Sport

O Ceará tem dois desfalques confirmados para a partida de sexta-feira, 27, contra o Sport, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os atletas David Ricardo e Janderson cumprirão suspensão automática contra a equipe pernambucana e não estarão à disposição do técnico Vagner Mancini.

David recebeu cartão vermelho na derrota por 1 a 0 contra o Avaí no último domingo, 22, após reclamar de forma acintosa com o árbitro assistente, Michael Stanislau. Na súmula, o juiz principal, Jonathan Benkenstein, relatou as palavras ditas pelo jovem zagueiro: “Tu é muito fraco, vai tomar no C*”.