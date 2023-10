Ceará defende invencibilidade de dez jogos em casa contra o Sport; veja retrospecto

Com 10 jogos sem perder para o Leão do Norte como mandante, Vovô busca manter o tabu. O próximo confronto será nesta sexta-feira, 27, pela Série B

O Ceará recebe o Sport às 19 horas da próxima sexta-feira, 27, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série B. Apesar de o Sport viver uma boa fase e ser o atual vice-líder do campeonato, o Alvinegro tem um histórico favorável nas partidas em que teve o mando de campo diante do Rubro-Negro.

Mesmo não tendo vantagem no retrospecto geral do duelo, com 14 vitórias em 42 jogos contra o Leão da Ilha do Retiro, o Vovô apresenta confiança para enfrentar o adversário recifense em casa. O Ceará acumula 29 gols marcados e 18 sofridos em confrontos como mandante.

Pela Segundona, o histórico de embate entre as equipes com o mando de campo do Ceará é equilibrado: duas vitórias para cada lado e dois empates.