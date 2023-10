Ceará: saiba quem foi destaque do sub-20 em jogo-treino contra o time profissional

Participaram da atividade 13 atletas do time Sub-20. O meio-campista Caio Rafael e o atacante Pablo, destaques do Sub-20, não participaram da atividade.

O técnico Vagner Mancini realizou nesta terça-feira, 24, na reapresentação do elenco do Ceará após a derrota contra o Avaí, um jogo-treino entre os atletas que não atuaram ou que disputaram somente 45 minutos em solo catarinense e os jogadores do Sub-20.

O jogo-treino foi dividido em dois tempos de 30 minutos em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu. De acordo com o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o time profissional venceu por 3 a 1, mas cinco atletas da base se destacaram no confronto: os zagueiros Yago Lincoln e Stanley Boateng Osei e os atacantes Daniel Mazerochi, João Victor e Ezequiel.

Participaram da atividade 13 atletas do time Sub-20: Carlos Henrique (2004 — goleiro), Zé Neto (2005 — lateral-direito), JV (2003 — lateral-direito), Kauã Lucas (2004 — lateral-esquerdo), Yago Lincoln (2003 — zagueiro), Stanley Boateng Osei (2005 — zagueiro), Steven Nufour (2005 — volante), João Silva (2004 — volante), Fabricio Moura (2004 — meio-campista), Melk (2006 — meio-campista), João Victor (2004 — atacante), Daniel Mazerochi (2004 — atacante) e Ezequiel (2003 — atacante).