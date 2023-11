Ceará vence Fortaleza em Clássico-Rainha e conquista o Estadual Feminino sub-17

Após empate sem gols no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense Feminino sub-17, Ceará e Fortaleza voltaram a disputar o Clássico-Rainha no último domingo, 22, no Presidente Vargas, e desta vez o time alvinegro levou a melhor, batendo as tricolores por 2 a 1 para conquistar a taça estadual.

O Vovô abriu o placar no final do primeiro tempo, com gol da atacante Evelyn. Logo no início do segundo tempo, o Ceará ampliou a vantagem com um Larigol, artilheira do Ceará no Estadual. Em uma jogada de escanteio, a centroavante apareceu na segunda trave para guardar a bola no fundo da rede. O Tricolor chegou a diminuir a distância no placar com um gol de Tainá, mas não foi suficiente.

Com uma campanha invicta e a melhor defesa do campeonato, o Ceará coroou a invencibilidade com uma vitória sobre o rival e faturou o título da primeira edição do Campeonato Cearense Feminino sub-17.