Ceará perde para o Avaí e chega ao sexto jogo seguido sem vitória na Série B

Esta é a maior sequência sem triunfos do Ceará na temporada. O aproveitamento de Vagner Mancini, que iniciou o trabalho no Vovô com duas vitórias, despencou para 33% em oito confrontos disputados. O Ceará agora retorna para Fortaleza, onde enfrentará o Sport na próxima sexta-feira, 27, às 19 horas, na Arena Castelão.

Essa dinâmica manteve-se por cerca de 25 minutos, período em que os donos da casa foram mais incisivos e empurraram o Vovô contra sua própria baliza. O time comandado por Vagner Mancini até conseguiu equilibrar o confronto e aliviar a pressão em seu campo defensivo em um recorte do jogo, mas a falta de repertório ofensivo o limitou a acertar somente uma finalização durante todo o primeiro tempo.

No geral, a postura do Ceará foi semelhante a de todas as últimas exibições recentes da equipe na Série B: um amontoado de jogadores em campo, sem qualquer padrão tático e visivelmente sem ambição. Não há jogadas trabalhadas em nenhum setor, a articulação é lenta e sem objetividade, e individualmente os atletas não apresentam mais nada além do burocrático.

O Avaí, mesmo com várias limitações, conseguiu ser mais eficiente que o Ceará e abrir o placar no primeiro minuto do segundo tempo com Waguininho, artilheiro do clube catarinense na Segundona. Atrás no placar, o Ceará teria que mudar de postura caso quisesse evitar uma nova derrota, mas a reação foi tímida.

Diante da total ineficiência para construir jogadas por méritos próprios, tendo em vista os diversos erros nas conclusões dos lances, foi a partir de um erro não forçado na saída de bola do Avaí que o Ceará conseguiu se aproximar do empate. Na ocasião, um atleta do Leão tocou errado para Nicolas, que próximo a marca do pênalti, livre de marcação e de frente para o gol, chutou para fora.

Sem esboçar reação, o Alvinegro amargou, após o apito final do juiz, mais um resultado negativo nesta edição da Série B. David Ricardo, no último minuto de acréscimo, ainda foi expulso por reclamação.

