Danilo Lopes critica gestão do Ceará e teme problemas financeiros em 2024

Em entrevista ao Trem Bala, o vereador e conselheiro do Vovô revelou que o clube já gastou metade do dinheiro proveniente da Liga Forte Futebol

Participante da cadeira elétrica do programa Trem Bala desta sexta-feira, 13, Danilo Lopes, vereador e conselheiro do Ceará, não fugiu das perguntas e revelou alguns bastidores do clube. Dentre os assuntos, o político criticou a atual gestão, afirmou que o Vovô já gastou metade do dinheiro da Liga Forte Futebol — equivalente a 60 milhões — e que o clube pode ter problemas financeiros em 2024.

“O Ceará recebeu 120 milhões, assim como o Fortaleza, salvo engano foram 123 milhões, nessa faixa, para que os investidores (da Liga Forte Futebol) fiquem com 20% dos direitos de transmissão. Metade desse dinheiro já foi. Ou seja, o clube está comprometido financeiramente para 2024. A chance de errar cada vez diminui mais. Se continuar da forma que está, o Ceará vai sofrer por muitos anos. O alerta está ligado”, disse.