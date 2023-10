Ceará visita CRB em Maceió para voltar a vencer na Série B

Duelo acontece no Estádio Rei Pelé, às 21h30min (de Brasília), em Maceió (AL), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

A sequência negativa praticamente zerou as chances do Ceará de conseguir retornar à Série A do Brasileirão. Ocupando a 11ª colocação, com 42 pontos, tem 0,58% de possibilidade de retornar à elite do futebol nacional. Para que isso seja possível, o Alvinegro de Porangabuçu precisará ter desempenho perfeito na reta final da Série B e ainda terá de torcer por tropeços dos concorrentes diretos.

O Ceará visita o CRB nesta sexta-feira, 6, às 21h30min (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Obviamente não estamos no nosso melhor momento. Mas quando se veste essa camisa e representa uma nação do tamanho do Ceará, não se pode entregar menos que 100%. Isso eu garanto e acredito que nenhum jogador que vá para dentro de campo entrará com menos que 100%. Esse é nosso compromisso, entrar em campo e deixar tudo lá. Devemos desculpas pelo nosso desempenho na Série B, mas nossa responsabilidade é sempre que entrar em campo dar o nosso melhor”, disse o zagueiro Tiago Pagnussat na entrevista coletiva pré-jogo.

Para a partida, o técnico Vagner Mancini terá o retorno do lateral-direito Warley e do zagueiro/volante Léo Santos. Os atletas cumpriram suspensão na derrota para o Atlético-GO. Quem também volta a ficar à disposição da comissão técnica é Chrystian Barletta, após ser poupado devido um incômodo no joelho.

Diante da equipe alagoana, a equipe alvinegra ainda terá a oportunidade de voltar a vencer como visitante na Série B. O último triunfo atuando longe da capital cearense aconteceu em 6 de junho, contra o Atlético-GO. Desde então, foram nove partidas, com cinco empates e quatro derrotas no período.

O CRB, por sua vez, vive o sonho do acesso à Série A. Na 10ª colocação, com 45 pontos, está a oito pontos do Guarani, 4° colocado. Nos últimos 10 jogos pela Série B, o Galo registrou cinco vitórias, três empates e duas derrotas. No returno, o time alagoano tem a 5ª melhor campanha.

“Eu não jogue a toalha. Enquanto tem chance, há esperança. Você só dá uma caminhada dando o primeiro passo. O primeiro passo é ganhar do Ceará”, disse Mário Marroquim, presidente do CRB.

Para enfrentar o Ceará, o técnico Daniel Paulista terá os desfalques do lateral-esquerdo Guilherme Romão, por suspensão, e do atacante Bruno Silva, lesionado. Edimar, recuperado de lesão muscular, treinou com o elenco durante a semana e volta a ficar à disposição da comissão técnica. O treinador ainda pode promover mudanças no ataque: Renato e Rômulo disputam posição.