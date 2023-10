"Penso em terminar o ano dignamente", diz Pagnussat, do Ceará, sobre reta final da Série B

O atleta comentou sobre a situação anímica do elenco — o estado emocional da equipe é questão constantemente levantada pelo treinador do Vovô, Vagner Mancini — e prometeu empenho máximo nas partidas restantes

O zagueiro Tiago Pagnussat falou sobre a motivação do elenco Alvinegro para as oito rodadas finais da Série B. Com menos de 1% de chance de acesso para a primeira divisão, o Ceará entra em campo nesta sexta-feira, 6, contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

“Enquanto tiver 1% de chance, temos que ter a fé e buscar fazer o nosso melhor. Eu acredito no jogo a jogo. Eu, particularmente, penso em terminar o ano dignamente, representando bem o Ceará, suas cores e o torcedor. Sabemos que o torcedor está muito chateado, mas temos que dar nosso melhor em campo para honrar essa camisa”, disse Pagnussat.

O atleta comentou sobre a situação anímica do elenco — o estado emocional da equipe é questão constantemente levantada pelo treinador do Vovô, Vagner Mancini — e prometeu empenho máximo nas partidas restantes.