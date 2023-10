Pagnussat pede desculpa à torcida do Ceará e diz "É nossa honra que está em jogo"

Após campanha frustrante na Série B, onde o Ceará sequer figura na primeira página da tabela de classificação, Tiago Pagnussat pediu desculpas à torcida em entrevista coletiva e enfatizou que o time continuará dando o melhor dentro de campo até o final da competição, mesmo diante das chances mínimas de acesso à elite nacional.

“Obviamente não estamos no nosso melhor momento. Mas quando se veste essa camisa e representa uma nação do tamanho do Ceará, não se pode entregar menos que 100%. Isso eu garanto e acredito que nenhum jogador que vá para dentro de campo entrará com menos que 100%. Esse é nosso compromisso, entrar em campo e deixar tudo lá. Devemos desculpas pelo nosso desempenho na Série B, mas nossa responsabilidade é sempre que entrar em campo dar o nosso melhor”, disse o zagueiro.