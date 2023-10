Ídolo do Ceará, zagueiro Luiz Otávio atingirá 300 partidas pelo clube contra CRB

Em 2023, o zagueiro disputou 25 partidas, com dois gols marcados. Titular absoluto com Vagner Mancini, o camisa 13 é o pilar da defesa do Ceará

Ídolo do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio atingirá 300 partidas pelo clube nesta sexta-feira, 6, às 21h30min (de Brasília), contra o CRB, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).



Luiz Otávio disputa a 7ª temporada pelo Alvinegro de Porangabuçu. Em 2023, o zagueiro disputou 25 partidas, com dois gols marcados. Titular absoluto com Vagner Mancini, o camisa 13 é o pilar da defesa do Ceará.

No clube desde 2017, quando chegou por empréstimo do Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, Luiz Otávio participou do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, das conquistas do bicampeonato estadual (2017–2018) e da Copa do Nordeste (2020–2023), além de ter disputado duas vezes a Copa Sul-Americana (2021–2022). Aos 35 anos, o carioca decidiu permanecer no clube, com redução salarial, para contribuir com o time na Série B.