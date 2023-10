Pagnussat diz que dividir atenção com o Nordestão atrapalhou o Ceará na Série B

O zagueiro Pagnussat, ao tentar explicar a campanha do Ceará na Série B, atribuiu o desempenho ruim a pressão ocasionada no início do torneio, quando o Vovô dividiu, por alguns jogos, a atenção entre a disputa da Segundona com a fase final da Copa do Nordeste, onde consagrou-se campeão diante do Sport — time este que figura no G4 atualmente.

Para o zagueiro, o Vovô largou atrás na competição por conta dos resultados negativos no início da Série B, cenário que gerou uma pressão maior durante o processo de recuperação no campeonato. Segundo Pagnussat, isso “acabou atrapalhando de certa forma”.